Sahte reçete dolandırıcılığı: SGK’yı zarara uğratan doktor ve eczacılar tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü’nde gerçeğe aykırı reçete düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratıldı. Olayla ilgili üç doktor ve eczacıların da aralarında bulunduğu 18 zanlı tutuklandı.

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Büyükçekmece başsavcılığı, sahte reçetelerin SGK’ya fatura edilerek yüksek miktarda kamu zararı oluşturulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

SGK başmüfettişinin soruşturmada düzenlediği rapora göre eski eczacı kalfasının organizesinde Beylikdüzü Devlet Hastanesinde görevli doktorlar ile bazı eczacıların, herhangi bir tahlil yapılmadan maddi değeri yüksek ilaçları gerçeğe aykırı reçete ettikleri, bunların SGK’ye faturalandırılarak yüksek miktarda kamu zararı oluşturulduğu saptandı.

Bunun üzerine söz konusu kişilerin hesap hareketleri, HTS kayıtları, kargo bilgileri ve İstanbul genelinde ele geçirilen yasa dışı ilaçlar incelendi. Bazı hastaların kendileriyle ilgili yüksek fiyatlı reçete düzenlenen tarihlerde hastane yakınlarında telefon baz kayıtların olmadığı tespit edildi.

Bazı hastaların da sahte reçetelerden haberi olduğu, doktorlar ve eski eczacı kalfası arasında banka hesap hareketleri incelendiğinde ortaya çıktı.

Kamera kaydı tespitine göre eski eczacı kalfası, hastaların TC kimlik numaraları yazan listeyle doktorun sekreterinin yanına giderek, seri şekilde gerçeğe aykırı ilaç yazdırmış.

Kamu yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratıldı.

Seri numaraları aynı

Ele geçirilen yasa dışı ilaçlar ile Beylikdüzü Devlet Hastanesinde reçete edilen ilaçların seri numaralarının aynı olduğu tespit edildi.

Bu tespitler üzerine Büyükçekmece başsavcılığınca 40 şüpheli hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘rüşvet almak ve vermek’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul ve Düzce’de düzenlenen operasyonda, kamu hastanelerinde görevli dört doktorun da aralarında bulunduğu 39 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, aralarında üç doktor ve eczacıların da bulunduğu 18 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi, 21 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.