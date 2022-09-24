Akşam Postası / 24 Eylül 2022

AB’ye göre Rusya köşeye sıkıştı: Putin nükleer silah konusunda blöf yapmıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Çanakkale açıklarında göçmen botu battı: Altı ölü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu altı kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kurtarıldı.

Borsaya ‘manipülasyon’ düzenlemesi geliyor

Borsa İstanbul’da kaldıraçlı pozisyonlardaki teminat açığı kaynaklı keskin düşüşün ortaya çıkardığı sorunların çözümü için şirket hisselerinde manipülasyonu zorlaştırmayı da içermesi beklenen düzenlemelere gidilmesi bekleniyor.

Fed başkanı: Olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşıyoruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ettiklerini belirterek politika yapıcılar olarak araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını söyledi.

Hiç batmayan güneş: Zeki Müren anılıyor

Türk Sanat Müziği’ne unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan, dönemi için ‘devrim‘ sayılabilecek tarzıyla yaşadığı döneme damga vuran ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren ölümünün 26’ncı yılında anılıyor.

Teşekkürler ekselansları: Tarihin en önemli sporcularından Federer tenise veda etti

Tenisin efsane isimlerinden İsviçreli raket Roger Federer, son kez korta çıktı. Laver Kupası maçında Avrupa çiftler takımında, ezeli rakibi ve yakın dostu İspanyol Rafael Nadal’la birlikte yer aldı. Skorla kimsenin ilgilenmediği maçın sonucunda Federer gözyaşları içinde tenise veda etti.

Rapor: Meta, Filistin – İsrail çatışmalarında çifte standart uyguladı, tek taraflı sansür yaptı

Bağımsız danışmanlık şirketi Business for Social Responsibility (BSR) tarafından hazırlanan ‘Meta’nın İsrail ve Filistin’deki Etkilerinin İnsan Hakları Durum Tespiti’ adlı rapora göre şirketin geçen yıl yaşanan Filistin – İsrail çatışmaları sırasında sansür uygulamaları konusunda çifte standartlı davrandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkçe paylaşım

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan’ın Türk halkının düşmanı değil, komşusu olduğunu belirtti.

McKinsey raporu: Metaverse, 2030’a kadar 5 trilyon dolarlık etki yaratacak

Yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company’nin raporuna göre metaverse, 2030’a kadar küresel ölçekte 5 trilyon dolarlık bir etki yaratabilir.

Dünyanın en kirli şehirleri: İstanbul da listede

Dünya Nüfus Raporu’nun rakamlarına göre dünyanın en kirli 10 kenti arasında İstanbul da var. ‘Kirlilik‘ şehrin hava kalitesine ve ne kadar çöp ürettiğine göre belirlendi.

İmamoğlu duyurdu: Karaköy’deki otopark yer altına alınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 46 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı’nı yıkıp, yerine meydan ve zemin altı otopark yapacak.