Borsaya ‘manipülasyon’ düzenlemesi geliyor

Borsa İstanbul’da kaldıraçlı pozisyonlardaki teminat açığı kaynaklı keskin düşüşün ortaya çıkardığı sorunların çözümü için şirket hisselerinde manipülasyonu zorlaştırmayı da içermesi beklenen düzenlemelere gidilmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün başkanlık ettiği toplantıda da bu konunun ele alınmış olabileceği ve değişikliklerin hafta sonu veya gelecek hafta içinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

Piyasa katılımcıları ve uzmanlar olası düzenleme değişiklikleri arasında vadeli pay sözleşmelerinin sayısının azaltılmasının da bulunabileceğini ifade ettiler.

Reuters’a konuşan kaynaklar, iki aya yakın devam eden yüzde 150 yükseliş ve takip eden 10 günlük düşüş döneminde açılan pozisyonlar nedeniyle hem büyük hem de küçük pek çok yatırımcının zarar ettiğini tahmin ederken, bu durumun hükümet nezdinde de rahatsızlık yarattığını belirttiler.

Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, “Banka hisselerinde yaşanan gelişmelerin hem ekonomik hem de siyasi etkileri oluyor… Benzer hareketlerin kesinlikle yaşanmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Alternatif adımlar üzerinde duruluyor. Hangi adımların atılacağına kısa sürede karar verilecek” dedi.

‘Haftaya kalmaz’

Adının açıklanmasını istemeyen bir aracı kurum yöneticisiyse “Burada bir hassasiyet oluştu, özellikle likit banka hisselerindeki volatiliteden dolayı… Ne olup ne olamayacağı otoriteler tarafından belirlenecek, büyük ihtimalle haftaya kalmayacak” dedi.

Piyasa uzmanları teminat açığının yatırımcılar tarafından karşılanamaması halinde, aracı kurum bilançolarına yansıyabileceğine dikkat çektiler. Bazı uzmanlar ayrıca işlem hacminin düşük olduğu, fiyat manipülasyonuna imkan veren küçük-orta ölçekli şirketlerin paylarına dayalı vadeli kontratları kısıtlayıcı adım atılabileceğini de belirttiler.