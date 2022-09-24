AB’ye göre Rusya köşeye sıkıştı: Putin nükleer silah konusunda blöf yapmıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

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Borrell, BBC’ye açıklamasında savaşın tehlikeli bir noktaya ulaştığını söyledi: “Rus ordusu köşeye sıkışmış durumda ve Putin’in nükleer silah tehdidi ile buna tepki vermesi çok kötü.”

Rusya son hafta içinde Ukrayna toprağı 4 bölgeyi ilhak etmek için harekete geçti ve kısmi seferberlik ilan etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre Borrell, yedinci ayındaki işgali sonlandıracak ve Ukrayna’nın bağımsızlığı ve egemenliğini koruyacak bir diplomatik çözümün kesinlikle bulunması gerektiğini de söyledi.

Borrell, böyle bir çözüm olmazsa ‘başka bir savaş daha çıkar’ görüşünü savundu. Putin, ülkesini savunmak için nükleer silahlara da başvurabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

‘Ciddiye almalısınız’

Borrell bu cümleye atıfla “Eğer insanlar blöf yapmadıklarını söylüyorlarsa bunu ciddiye almalısınız” dedi. Eylül başında gelen karşı taarruzda özellikle Harkov kenti doğusunda Ukrayna ordusu önemli kazanımlar elde etti.

Ülkenin lideri Volodimir Zelenski geri alınan toprağın büyüklüğünün sekiz bin kilometrekare olduğunu açıkladı.