İmamoğlu duyurdu: Karaköy’deki otoparkı yerin altına alıp, meydanı şehre hediye ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 46 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı’nı yıkıp, yerine meydan ve zemin altı otopark yapacak.

Fotoğraf: İBB

Yedi katlı, günlük ortalama 1500 araca hizmet veren, 600 araç kapasiteli otopark, bu gece itibariyle işletmeye kapatılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin “Karaköy’deki otoparkın deprem analizini yaptırdığımızda, sıkıntılı bir yapı olduğunu tespit ettik. Gördüğünüz otoparkı aynı kapasitede yerin altına alıyoruz ve burada bir meydanı şehrimize hediye ediyoruz. Bu, İstanbul kimliği açısından da geleceği açısından da önemli bir bakış açısı. Şimdiden çok heyecanlıyım. Bir an önce otopark bitsin, üstü meydanlaşsın; üstünde İstanbul’u anımsatan, güzel anılarıyla beraber insanlarımız buluşsun. Buradan hem Boğaz’ı hem Haliç’in girişini ve karşıdaki tarihi yarımadayı bu derinlikten hep beraber hissedelim. Ki çevresinde ele alacağımız başka tarihi alanlar da var. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.