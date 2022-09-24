Teşekkürler ekselansları: Tarihin en önemli sporcularından Federer tenise veda etti

Tenisin efsane isimlerinden İsviçreli raket Roger Federer, son kez korta çıktı. Laver Kupası maçında Avrupa çiftler takımında, ezeli rakibi ve yakın dostu İspanyol Rafael Nadal’la birlikte yer aldı. Skorla kimsenin ilgilenmediği maçın sonucunda Federer gözyaşları içinde tenise veda etti.

Son yıllarda çektiği sakatlık sıkıntılarının ardından kortlara dönemeyen Federer, tenisi bırakma kararı aldığını açıklamıştı. Son maçında yakın dostu ve rakibi Nadal’la oynamak istediğini belirten Federer’in bu dileği yerine getirildi. İkili maç boyunca yine tribündeki seyircilere güzel anlar yaşattı.

Gün boyunca gülen ve anın tadını çıkaran Federer, maçın sonunda göz yaşlarına hakim olamadı. “Yine olsa her şeyi aynı yapardım” diyerek tenis tutkusunu bir kez daha ortaya koydu. ‘Big 4’ olarak adlandırılan büyük dörtlü; Federer, Rafael Nadal, Sırp Novak Djokovic ve İskoç Andy Murray turnuva öncesinde sıklıkla birlikte vakit geçirdi.

Tenisin efsane isimlerinden Roger Federer, Laver Kupası ile son kez korta çıkarak kariyerini noktaladı. (Fotoğraf: AA)

Federer, sadece başarılarıyla değil sporseverlerin takdir ettiği karakteri, centilmenliği ve yardımseverliğiyle de her zaman öne çıktı. Belki bir gün onun rekorlarının tamamı kırılacak, imza attığı bütün ‘ilk’ler geçilecek ama başka bir tenisçinin onun sporseverler nezdinde çıktığı noktaya ulaşabilmesi hayli zor.

Başarıları, kazandıkları en basit internet aramasıyla kolayca ortaya konabilir ama onun gibi bir sporcuyu kortlarda izlemek bu kadar kolay mümkün olmayacak. Teşekkürler ekselansları.