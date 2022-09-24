Fed başkanı: Olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşıyoruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ettiklerini belirterek politika yapıcılar olarak araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını söyledi.

Jerome Powell. Fotoğraf: AA

ABD’de enflasyon 1980’lerden bu yana en yüksek seviyelerde. Enflasyon haziranda yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı. Fed de enflasyondaki yükselişi durdurabilmek için faiz artışlarına başlamıştı.

Fed son toplantıda politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3,25 aralığına yükseltti.

‘Fed Dinliyor’ etkinliğinde konuşan Powell, ekonominin benzersiz bir şekilde zorlu bir dönemden geçtiğini ve politika yapıcılar olarak araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayan Powell, “Olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ediyoruz” dedi.