Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu: ‘Bu toprakların en köklü ittifakıyız’

HDP, Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) bir araya gelerek Emek ve Özgürlük İttifakı’nı kurdu.

Fotoğraf: HDP

İttifak, cumhur ittifakı ve millet ittifakının ardından kurulan üçüncü ittifak kuruldu. İttifakın kuruluşu, İstanbul’da Haliç Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki toplantıda duyuruldu.

ANKA’nın haberine göre toplantıda ittifaka ilişkin konuşma yapanların açıklamaları şöyle:

EHP Sözcüsü Özge Akman: “Aslında ittifakımız kendisini ismiyle tanımlayan bir ittifak. Üç temel kavram üzerinden yola çıkıyoruz. Emek için yola çıkıyoruz, özgürlük için yola çıkıyoruz, barış için yola çıkıyoruz. Sevgili Demirtaş, bir önceki seçimlerde ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ demişti. Şimdi de biz diyoruz ki seni başkanlıktan göndereceğiz.”

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz: “Ne tek adam yönetimi diyoruz ne restorasyoncu hükümet diyoruz. Biz kötünün iyisine değil halkımız iyinin en iyisine layıktır. Onun için geliyoruz. İki kutuplu burjuva siyasete hayır diyoruz. Meydan boş değil, biz geliyoruz.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: “Mirasımız, Seyit Rızaların, Deniz Gezmişlerin idam sehpalarındaki dik, onurlu duruşudur. Yeni zaferimiz, 7 Haziran’lar kadar yakındır. İddiamız da hedefimiz de büyüktür. Yürüyüşümüz de çok büyük olacaktır. Savaşların değil, barışın hakim olduğu bir toprak, coğrafya yaratmak için geliyoruz. Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesi için geliyoruz. Onarıcı bir adaleti, kanayan tüm yaralarımızı sarmak için hayata geçirmek için geliyoruz.”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: “Bu ülke on yıllardır savaş politikaları ile sömürü ile talan ve yalanla yönetiliyor. Biz, savaşa karşı barışı; sömürüye karşı eşitliği, onuru; talana karşı adalet, yalana karşı hakikati savunmak için birleştik, bir araya geldi. Yürüyüşü başlatıyoruz. Bu yürüyüş, emek ve özürlük, demokrasi ve barış, adalet ve hakikat yürüyüşüdür. Bu yürüyüşü büyüteceğiz. Büyütmek bizim bu ülkenin halklarına karşı tarihi sorumluluğumuzdur.”

SMF Dönem Sözcüsü Barış Kayaoğlu: “Biz bugün açlığa, yoksulluğa, sefalete ve zamlara karşı öfkeyi ve mücadeleyi kuşanmaya geldik. Biz bugün sermayenin emek sömürüsüne, grev yasaklarına, işten çıkartmalara, kölelik dayatmalarına karşı emeğin kurtuluşunu örgütlemeye geldik.”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: “Biz buraya tarihi izlemeye değil, tarihi yeniden yazmaya geldik. Tarihi ve geleceği ellerimizle yazmaya geldik. Bizim ittifakımız, halkın izleyici değil, müdahil olacağı, özne olacağı bir sürecin adımlarını atıyor. Bugün burada bir ittifakı ilan ediyoruz. Dışarıdan bakanlar diyebilir ki Türkiye’de artık yeni bir ittifak daha var. Oysa unutulmaması gereken bir şey var. Biz Türkiye’nin en yeni ittifakı olabiliriz ama bu toprakların en köklü ittifakıyız. Bizim ittifakımız 1960’larda TİP’in o zaman doğu mitingleri ile başlamış; 12 Mart idam sehpalarında ‘Yaşasın Kürt ve Türk halklarının kardeşliği’ diyen Deniz Gezmişlerle başlamış. 12 Eylül zindanlarında faşist cuntaya karşı direnişle kurulmuş bir ittifaktır bizim ittifakımız. 90’lar yargısız infazlara, köy yakmalara, boşaltmalara karşı Cumartesi Anneleri kurdu bizim ittifakımızı.”

TÖP Dönem sözcüsü Perihan Koca: “Halkımızı kötünün iyisine mahkûm etmeyeceğiz. Biz, halkın ittifakıyız. Bizler ekmeği ve onuru için direnen işçileriz. Üreten emekçileriz, çiftçileriz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz diyen kadınlarız. Hakları ve özgürlükleri için mücadele eden gençleriz. Neredesin aşkım diye mücadele eden karanlığa ve nefrete karşı mücadele eden LGBTİ artı’larız. Eşit yurttaşları için mücadele eden Alevileriz. Edi bese (Kürtçe: Artık yeter) diyen, demokrasi diyen Kürt’üz biz. Oyun hakkımızı istiyoruz diyen çocuklarız. Biz halkız, işte o yüzden kendimizden başka kurtarıcı beklemiyoruz.”