Çanakkale açıklarında göçmen botu battı: Altı ölü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu altı kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kurtarıldı.

Fotoğraf: AA

Babakale köyü açıklarında bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye sevk edildi.

AA’nın haberine göre İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri de kıyıdaki çalışmalar için yönlendirildi.

Ekiplerin, boğulma tehlikesi geçiren 15 kişiyi kurtararak karaya çıkardığı öğrenildi.

Bölgede arama çalışması yapan ekipler tarafından bulunan altı kişinin cesedi ise kıyıya taşındı. Kaybolduğu belirtilen bir kişinin aranmasına devam ediliyor.