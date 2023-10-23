Akşam Postası / 23 Ekim 2023

Erdoğan, İsveç’in NATO’ya katılım protokolünü Meclis’e gönderdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsveç’in NATO’ya katılım protokolünü imzalayarak Meclis’e gönderdi.

H.K.G. davasında karar çıktı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin henüz altı yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli’yle ‘evlendirilerek’ yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada karar çıktı.

Prof. Ceyhan: Son dönemdeki Covid-19 testlerinin yarısından fazlası pozitif

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 salgınının başından bu yana ‘en yoğun vakaya rastlandığı dönem’de olunduğunu ve testlerin yarısından fazlasının pozitif çıktığını söyledi.

Anket: Her 10 İsrailliden altısı Netanyahu’nun istifasını istiyor

İsrail’de düzenlenen bir ankette katılımcıların yüzde 66’sı savaşın ardından başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını istedi.

Bloomberg HT anketi: Faiz 500 baz puan artırılacak

Bloomberg HT’nin düzenlediği ankete katılan kurumlar, faizin 500 baz puan artırılmasını bekliyor.

Tüketici güven endeksi 3,1 puan yükseldi

Tüketici güven endeksi ekimde 3,1 puan artarak 74,6’ya yükseldi.

Satışlar düşüşte: İkinci el araçta ilan sayısı 400 binden 1 milyona çıktı

İkinci el araç piyasasında işler tersine döndü. Temmuzda 400 binlerde seyreden ikinci el araç ilanı sayısı ekim sonu itibarıyla 1 milyona ulaştı.

Bitcoin haftaya 30 bin doların üstünde başladı

En yaygın kripto para birimi Bitcoin, haftaya 30 bin doların üstünde başladı.

Bayğaralar ‘Kafes’te: İşlemedikleri suç yok

Suç örgütlerine yönelik ‘Kafes’ operasyonu kapsamında Bayğaralar’ın çökertildiği duyuruldu. Elebaşılığını Ramazan Bayğara’nın yaptığı örgüt, yedi cinayet, 13 yaralama, uyuşturucu ticareti, haraç, mal varlıklarına çökme, sözde mahkeme kurma gibi çok sayıda suça karışmış.