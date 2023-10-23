H.K.G. davasında karar çıktı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin henüz altı yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli’yle ‘evlendirilerek’ yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada karar çıktı.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl, Kadir İstekli 30 yıl, anne Fatıma Gümüşel de 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Fatıma Gümüşel hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli. (Arşiv)

Davanın yedinci ve karar duruşması bugün Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma gizlilik kararı sebebiyle izleyicilere yapıldı. Tutuklu olarak yargılanan Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel’in hazır olduğu duruşmada tutuksuz yargılanan anne Fatıma Gümüşel yoktu.

Duruşmayı İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin görevlendirmesiyle takip eden avukat Esma Memi’nin aktarımına göre, duruşma salonunda yaklaşık 30 gözlemci avukat vardı.

Mahkeme heyeti, Kadir İstekli’ye verdiği cezada eylemin zincirleme olması nedeniyle yarı oranda artırım yaptı. Anne Fatıma Gümüşel’e ‘iyi hal indirimi’ uyguladı.

Ne olmuştu?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

H.K.G., 2012’de regl düzensizliği şikayetiyle doktora gitmiş, cinsel istismara uğramış olabileceğinden şüphelenildiği için soruşturma başlatılmıştı.

Şikayetten ancak iki yıl sonra dava açılmış, üstelik kimse tutuklanmamıştı. Kamuoyu tepkisi üzerine iki isim 15 Aralık 2022’de tutuklanmıştı.

İddianamede Gümüşel çiftinin ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlamasıyla 22,5 yıl hapsi istenmişti. Kadir İstekli hakkında ise ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlamasıyla toplam 67 yıl 10 ay hapis cezası talep edilmişti.

Soruşturmada tarikat üyelerinin H.K.G. yerine 21 yaşında başka bir kadını teste soktuğu, böylece H.K.G. için 21 yaşındaymış gibi kemik raporunun alındığı ortaya çıkmıştı.