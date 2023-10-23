Prof. Ceyhan: Son dönemdeki Covid-19 testlerinin yarısından fazlası pozitif

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 salgınının başından bu yana ‘en yoğun vakaya rastlandığı dönem’de olunduğunu ve testlerin yarısından fazlasının pozitif çıktığını söyledi.

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Milliyet’ten Gülden Çoktan’ın haberine göre Ceyhan, salgının en başında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen test kriterlerinin de güncellenmesi gerektiğini söyledi: “Eris varyantının özelliği bu. Çok hızlı ve kolay bulaşıyor. Tek iyi tarafı var. Ağır seyretmiyor. Sadece risk altındaki gruplarda ağır seyrediyor. Özellikle onları korumaya çalışıyoruz.”

Testlerin yarısından fazlasında Covid-19 tespit edildiğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları dedi:

Virüs mutasyona uğradıkça eldeki testlerin duyarlılığı da azalıyor.

Covid’in mevcut testlerle tespit edilebilme oranı yüzde 50’nin altında.

Eskisi kadar yoğun test yapılmıyor. Hasta çok ama tespit etmiyoruz.

Bakanlığın sistemine göre test yaptırmak çok zor. Çünkü test kriterleri 2020’de salgının başında vakalar ağır seyrederken belirlendi. Kriterlerin yenilenmesi lazım.

Şu an ki veriler, özel labrotuvarlarda test yaptıranların sonuçları.

Uzmanlara göre güncel aşıların uygulanması gerekiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Eylül’de Eris varyantıyla ilgili ‘kesin’ konuşmuştu: “Yeni bir tedbir gerekmiyor.”

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) başta olmak üzere başka uzmanlık dernekleri Eris varyantına karşı hazırlıklı olunması, güncel aşıların bir an önce temin edilerek riskli gruplarda uygulanması gerektiğini söylüyor.

Bakan Koca’ysa güncel Covid-19 aşılarıyla ilgili, “Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil” demişti. Uzmanlar, Koca’nın Covid aşısıyla ilgili sözlerini ‘bilim dışı’ ve ‘tehlikeli’ bulmuştu.