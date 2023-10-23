Satışlar düşüşte: İkinci el araçta ilan sayısı 400 binden 1 milyona çıktı

İkinci el araç piyasasında işler tersine döndü. Temmuzda 400 binlerde seyreden ikinci el araç ilanı sayısı ekim sonu itibarıyla 1 milyona ulaştı.

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İkinci el araçlar değerlendiği için yatırım aracı haline gelmişti.

Ancak Temmuz 2023’ten sonra ikinci el araç kazandırmamaya başladı. Temel nedense Ticaret Bakanlığı’nın sıkı tedbirler alması ve borsa, faiz gibi finansal yatırım araçlarının çeşitlenmesi.

Piyasadaki sıfır araçların bollaşmasıyla birlikte bayiler de stok eritmek için kampanyalara başladı. Bu doa ikinci el araç satışlarını frenledi.

Hürriyet’in haberine göre Türkiye’nin en büyük iki ilan sitesinde temmuzda toplam 400 bin civarındaki ikinci el araç ilanı sayısı, ekim sonu itibarıyla 1 milyona ulaştı.