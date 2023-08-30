İkinci el araç ve gayrimenkul satışına yeni düzenleme

Bakanlık, ikinci el araç ve gayrimenkul satışı için aracılık yapan ilan sitelerine ilişkin yeni kurallar belirledi.
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliklerde yapılan değişikliklere ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre yeni kurallar şöyle:
- Kişinin ilan sitelerinde kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilana çıkması engellenecek.
- Kişiler, kendi, eşi veya bir ve ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkul için sadece yetki belgesi alarak ilan açabilecek.
- İlan siteleri, bu kurala uygun ilan denetimleri yapmakla yükümlü olacak.
- Kurala aykırı her ilan için 10 bin ile 100 bin TL arasında ceza uygulanacak.