Akşam Postası / 23 Aralık 2023

Erdoğan İstanbul’da ‘deprem hazırlığını’ başlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, beklenen Marmara depremine karşı İstanbul’da deprem hazırlıklarına ‘start verdi.’ Erdoğan İstanbul’da belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa edileceğini söyledi.

Birleşik Kamu-İş’e göre yıllık gıda enflasyonu yüzde 100

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun verilerine göre gıda fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 100,2 arttı.

Türkiye’de konut fiyatları yüzde 601 arttı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) raporuna göre iki yılda dünya genelinde kira fiyatları 1,6 kat artarken, İstanbul’da 5,2 kat arttı.

Atilla Taş tutuklandı

Şarkıcı Atilla Taş, Beşiktaş’ta bir barda eşiyle kavgaya karıştığı, ardından da polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul’da temizlik işçisinin fark ettiği bomba etkisiz hale getirildi

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde temizlik işçisinin sokakta fark ettiği el bombası polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Bomba daha sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,59, gram altın yüzde 2,21 değer kazandı.

Tesla 120 bin 423 aracını daha geri çağırdı

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, çarpışma sırasında kapı kilitlerinin açılması riski nedeniyle ABD’de 120 bin 423 aracını geri çağırdı.

Milyonda bir görülüyor: Çift rahimli kadın bir gün arayla ikinci bebeği doğurdu

Çift rahimli Amerikalı bir kadın, 20 saat süren doğum sancısının ardından iki gün içinde iki defa doğum yaptı.