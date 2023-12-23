İstanbul Planlama Ajansı (İPA) raporuna göre iki yılda dünya genelinde kira fiyatları 1,6 kat artarken, İstanbul’da 5,2 kat arttı.

Türkiye genelinde konut fiyatlarıysa yedi yılda yüzde 601 artarak OECD ülkeleri arasında açık ara birinci oldu.

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İPA konut fiyatlarındaki artış raporunu yayımladı.

Kasım 2023 verilerine göre İstanbul’da son bir yıl içerisinde konut satış fiyatları yüzde 84,14 oranında, kira fiyatları yüzde 75,56 arttı. Metrekare fiyatları değerlendirildiğindeyse satılık fiyatının yüzde 82,54, kiralık fiyatınınsa yüzde 84,33 arttığı görülüyor.

Raporda “2000’li yıllarda İstanbul genelinde konut sunumunda yaşanan artışa rağmen, orta ve düşük gelir grubu için konut satın alımı imkansızlaştı. Kent genelinde sunulan kiralık konutlar da düşük ve orta gelir grubu için ödenebilir olma niteliğini kaybetti” denildi.

Kira fiyatları 2020 ile 2022 arasında tüm ülkelerde artış gösterdi. Ancak dünya genelinde kiralar 1,6, İstanbul’da 5,2 kat arttı.

Rapora göre İstanbul’da kira ücretleri Mayıs 2021’de asgari ücretle eşitlendi. Bu tarihten sonra aradaki fark açılarak artışlar devam etti.

Türkiye’de satın alma gücünün de son yıllarda hızla düşmesiyle birlikte barınma krizi kaçınılmaz hale geldi.

İstanbul’da 2019’dan itibaren son dört yılda kira fiyatlarının en çok arttığı ilçeler:

Üsküdar: yüzde 961

Kağıthane: yüzde 954

Beykoz: yüzde 889

Başakşehir: yüzde 879

Küçükçekmece: yüzde 861

Eyüpsultan: yüzde 804

2015-2022 yılları arasında Türkiye’de konut fiyatları yüzde 601 arttı. Bu artışla Türkiye OECD ülkeleri arasında açık farkla birinci sırada yer aldı.

Türkiye’yi yüzde 254 artışla Macaristan, yüzde 215 artışla da Çekya takip etti.