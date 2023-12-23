Terapist rehberliğinde: Alınabilecek dört yeni yıl kararı

Yeni yıl kararları çok tartışılan konulardan… Bazılarına göre bu kararlar ‘etkisiz’, bazılarına göre niyet etmenin iyi bir yolu.

Peki işin uzmanlarından terapistler nasıl karar alıyor?

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Huffpost terapistlerden 2024 kararlarını paylaşmasını istedi. Toronto’da klinik psikolog Natasha Williams ve Philadelphia’da lisanslı bir klinik sosyal hizmet uzmanı Justin Vafa William ikişer kararını paylaştı.

Karar 1: Radikal öz bakıma öncelik verin

Natasha Williams’ın kararlarından ilki kişisel bakıma öncelik vermek. Sadece manikür ve masaj gibi düzenli kişisel bakım değil (bunlar da önemli olabilir). Özellikle radikal öz bakım.

Williams’a göre radikal öz bakım, bireysel davranışların ötesine bakmak ve öz bakımın tartışılmaz olduğu anlayışına geçmek. Bu her zaman uygulanması gereken bir bakış açısı. Ayrıca bu, tükenmişlik veya bitkinlik gibi sorunlara karşı reaktif olmak yerine proaktif olmak demek.

“Bencillik kötü bir kelime değildir” diyen Williams şöyle devam ediyor: “Sorumluluklarım, önceliklerim, çocuklarım, ailem, bir partnerim olabilir ama bu aynı zamanda herkesi memnun etmek için kendimi geri plana atmam gerektiği anlamına da gelmez.“

Williams, başkalarına yardım ya da hizmet edebilmek için ‘önce kendi bardağınızı doldurmamız ve dolu olduğundan emin olmamız gerektiğini’ söylüyor.

Bunun sizin için anlamı, en iyi arkadaşınız için anlamından farklı olacaktır. Belki günlük tutmak, egzersiz yapmak ya da iyi bir kitap okumak için zamana ihtiyacınız var. Her ne olursa olsun, bu sizin radikal öz bakımınız ve önemli.

Karar 2: Sınırlar koyun

Sınır koymak kendinizi duygusal, fiziksel, finansal ve zihinsel olarak etrafınızdaki stres faktörlerinden korumanın bir yolu.

Williams, sınırlarını korumanın 2024 için bir hedef olduğunu ve aynı zamanda yukarıda bahsettiği radikal öz bakımın bir parçası olduğunu söylüyor: “Bence öz bakım söz konusu olduğunda sınırların belirlenmesi ve korunması aslında ilk temas noktasıdır.”

Örneğin, 10 dakikalık meditasyon, kişisel bakım rutininizin bir parçasıysa, çocuklarınız, eşiniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız da dahil olmak üzere hiçbir şey bunun önüne geçmemeli.

Williams şöyle diyor: “Bu süre zarfında biri sizi aramaya çalışırsa, ‘Bu benim 10 dakikam, yenilenmek ve gençleşmek benim için önemli, önümüzdeki 10 ila 15 dakika içinde size geri dönebileceğim’ diyerek bu sınırı koruyabilirsiniz. Bunu yapabildiğinizde, sanki kendi etrafınıza koruyucu bir bariyer koymuş gibi oluyorsunuz.”

Karar 3: Daha fazla uyumaya odaklanın

Justin Vafa William, 2024’te uyku kalitesini artırmaya odaklanmış: “Ben gece kuşuyum. Çocuklarım ve eşim benden önce yattığı için günün tek vakti gece oluyor. Geceleri genellikle gün sonu işleri yaparak ya da podcast dinleyerek geçiriyorum.”

Ancak William çocuklarını nedeniyle erken kalkmak zorunda. Yeterince uyumamanın kümülatif etkisini fark ettiğini belirten William, “Bu nedenle, önümüzdeki yıl kendim için belirlediğim hedeflerden biri, daha erken yatma zamanı belirlemek ve mümkün olduğunca sekiz saate yakın uyumaya çalışmak” diyor.

Bilimsel çalışmalar, uykunun hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için çok önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü’ne göre yeterince uyumamak kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve felç ile bağlantılı. Ayrıca uykusuzluk, günlük stres faktörleriyle başa çıkmayı zorlaştırabilir ve ertesi gün beyin sisine de neden olabilir.

Karar 4: Telefonu bilinçli kullanın

William’ın 2024’teki bir diğer hedefiyse telefonu daha az ve bilinçli kullanmak. Amacı dengeyi tutturmak. Bilgi almak için telefonu kullanacağını belirten uzman, burada önemli olan noktanın bir şeyi bunaltıcı hale getirmek yerine daha ‘sağlıklı’ hale getirmek olduğunu söylüyor.

William bu kararında yalnız değil. Çünkü dijital detokslar ve konuyla ilgili kitaplar giderek daha popüler hale geliyor.