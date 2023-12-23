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Yaramazlara biraz batar!

Gazzeli yetkililer: İsrail’in öldürdüğü gazeteci sayısı 100’e çıktı

Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in Eş-Şucaiyye Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Huveydi’nin yaşamını yitirdiğini açıkladı.


Böylece 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlenen saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 100’e yükseldi.

Medya Ofisi, daha önceki açıklamada İsrail’in Gazze’de gazetecileri ‘gerçekleri gizlemek, haberlerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğünü’ vurgulamıştı.

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Akşam Postası / 23 Aralık 2023

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