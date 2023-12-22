Gazzeli yetkililer: İsrail 99 gazeteciyi öldürdü

Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

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AA’nın haberine göre Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun saldırılarında gazeteci Muhammed Halife’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İsrail ordusunun, gazeteci Halife’nin Gazze’nin orta kesimlerinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki evini bombaladığı ve Halife ile birlikte ailesinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Böylece İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 99’a yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisi, daha önceki açıklamada İsrail’in Gazze’de gazetecileri ‘gerçekleri gizlemek, haberlerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğünü’ vurgulamıştı.