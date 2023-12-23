Erdoğan İstanbul’da ‘deprem hazırlığını’ başlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, beklenen Marmara depremine karşı İstanbul’da deprem hazırlıklarına ‘start verdi.’ Erdoğan İstanbul’da belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa edileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 350 bin konutu dönüştüreceklerini söyledi. Bu hapsamda vatandaşlara hibe edilecek 1,5 milyon liranın 100 bin lirası kira desteği, 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası ‘uygun şartlarda’ kredi olarak verilecek.

Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecek.

Erdoğan’ın ‘kentsel dönüşüm’ projesiyle ilgili açıklaması şöyle:

* İstanbul’da Yüzyılın Dönüşümü projemize start veriyoruz. Yarısı Bizden kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz ilgi gösterdi. Yarısı Bizden kampanyasında, bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm başvurusu yapıldı.

* 6 Şubat depremlerinin Türk ekonomisine maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her deprem sonrasında madden ve manen toparlanmak için yıllarımızı harcadık.

* Vatandaşımız 1,5 milyon TL’lik destekle evini yapacak. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Deprem konusunu önceliklerimizin en başına almamız gerekiyor. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. Bu destekle evini yapacak ve güvenli şekilde oturacak vatandaşımız. Yarısı Bizden kampanyasıyla 350 bin konutu dönüştüreceğiz.

* Türkiye genelinde 31 milyon konuttan oluşan 36 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların 6 milyonu şu anda risk altında. 2 milyonunun acilen dönüşmesi lazım. 2012’de kentsel dönüşüm yasasını çıkardık 2 milyon 200 bin bölümün dönüşümünü tamamladık.

* İstanbul’da 600 bin bağımsız bölüm süratle dönüştürmek zorunda. Hedefimiz beş yıl içerisinde 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir. İstanbul’da belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız.

* İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 128 milyar lira tutarında kaynak kullandık. Bağcılar’da 371, Gaziosmanpaşa’da 1096, Tuzla’da 3 farklı noktada 1570 olmak üzere toplam 3 bin 37 konutun temellerini atıyoruz.