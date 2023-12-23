Çocuk istismarıyla suçlanan Ağrı kültür ve turizm müdürü gözaltına alındı

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü E. K. çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

Gazeteci Metin Cihan, Twitter hesabından, müdürün, çocuk sporculara cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

Cihan, müdürü ifşa etmeye karar veren çocukların ellerindeki kayıtların ‘şüpheye yer bırakmayacak kadar açık’ olduğunu ifade etti. Cihan kanıt olarak müdüre ait görünen bir Instagram mesajlaşmasına ait görüntüyü de paylaştı.

Cihan ayrıca müdürün devlet görevlileriyle yakın ilişkisini kullanarak ‘işten yırtacağını hesapladığını’ öne sürdü.

Cihan’ın yazdıklarının ardından E.K. tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

Gözaltına alındı

Kısa süre sonra Ağrı valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“İlimizde görev yapan il müdür vekili hakkında ivedi bir şekilde soruşturma işlemlerine başlanılmış olup adli soruşturma neticesinde 23.12.2023 tarihinde gözaltına alınmıştır. Ayrıca idari soruşturma kapsamında ilgili kişi görevden uzaklaştırılmış ve olayı soruşturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından iki müfettiş görevlendirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.”

Cihan, valilik açıklamasının ardından, “Bilmenizi isterim ki emniyet de bakanlık da yeni öğrenmedi. Maalesef haber duyulmadan konuyu kapatabilir miyiz derdindelerdi” diye yazdı.