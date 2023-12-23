Angelina Jolie’nin ‘hayal kırıklığı’

ABD’li oyuncu Angelina Jolie adaletin ve insan haklarının herkese eşit olmadığını belirterek, 20 yıldır bünyesinde çalıştığı Birleşmiş Milletler’le (BM) ilgili hayal kırıklığını anlattı.

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Jolie, Suriyeli gazeteci ve film yapımcısı Waad Al-Kateab ile direktörlüğünü üstlendiği ‘We Dare to Dream’ adlı filme ilişkin yaptıkları röportajda konuştu.

Yaklaşık 20 yıl önce Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında uluslararası çapta çalışmaya başladığını ve insan haklarına yönelik hedefleri olduğunu anlatan Jolie şöyle dedi: “İnsan haklarına ilişkin bir fikir vardı. Buna göre haklar belirlenir, bir şeyler için dik durulur ve yapılması gerekenler yapılmayınca tepki olacağına dair bir fikrim vardı. Gerçekten bunun böyle olduğunu düşündüm. Hatta Birleşmiş Milletler’in de böyle olduğunu düşündüm.”

Adalet ve insan haklarının herkes için aynı işlemediğini ve bazı kişilerin işledikleri suçları için hesap bile vermediğini kaydeden Jolie, “Bazı insanlardan suçları için hesap vermesi istenirken, bazılarına dokunulmuyor. Bu, gün geçtikçe daha da fazla tanık olduğumuz dünyamızın çirkin yüzü. İnsan hakları var ama kim için var? Bazen bunlar, bazen de onlar için var. Ama bazen de bir grup için hiç yok.”

❝20 yıl önce insan haklarının belli olduğunu, gerekenler yapılmazsa tepkiler olacağını düşünüyordum. Birleşmiş Milletlerin bu olduğunu düşündüm❞



❝Dünyanın bu olmadığını anlamak heves kırıcı ve çok üzücü❞



ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına… pic.twitter.com/StrPq6q2RS — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 23, 2023

İsrail’in saldırılarını ve BM’nin tutumunu eleştirmişti

İsrail’in Gazze’ye saldırılarına ilişkin sosyal medya platformu Instagram’da 1 Kasım’da yaptığı paylaşımında Jolie şöyle demişti:

“Bu, Gazze’de kaçacak yeri olmayan hapsolmuş nüfusun kasten bombalanmasıdır. Gazze, yaklaşık 20 yıldır bir açık hapishaneydi ve hızla toplu mezarlık oluyor.

Milyonlarca Filistinli sivil, çocuk, kadın ve aileler, dünya izlerken ve birçok hükümetin aktif desteğiyle uluslararası hukuka karşı gıdadan, ilaçtan ve insani yardımdan mahrum bırakılarak, topluca cezalandırılıyor ve insanlık dışı muamele görüyor.

İnsani ateşkes talep etmeyi reddederek ve BM Güvenlik Konseyi’nin taraflara ateşkesi dayatmasına engel olarak dünya liderleri de bu suçlara ortak oluyor.”