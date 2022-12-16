Angelina Jolie 21 yıllık BM görevini bırakıyor: Yerel kuruluşlarla doğrudan çalışacak

ABD’li oyuncu ve aktivist Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler’de (BM) 21 yıldır sürdürdüğü ‘İyi Niyet Elçisi’ görevini, ‘mülteciler ve yerel gruplarla doğrudan bağlantı kurabilmek’ için bırakacağını duyurdu.

Angelina Jolie, Suriye, Yemen, Afganistan ve Myanmar gibi, çatışma olan birçok bölgede bulundu.

BM ve Jolie tarafından yapılan ortak açıklamada, Jolie’nin, örgütü temsil eden en ünlü halk yüzlerinden biri olarak 21 yıllık iyi niyet elçiliği görevine son vereceği bildirildi.

Açıklamada, Jolie’nin insani yardım çalışmalarını genişletmek ve ‘daha geniş bir dizi insani meselede yerel kuruluşlarla doğrudan çalışmak’ için görevinden ayrıldığı kaydedildi.

47 yaşındaki Jolie, Suriye, Yemen, Afganistan ve Myanmar da dahil olmak üzere, çatışma bölgelerini gezdi. 2001’den bu yana önce iyi niyet elçisi olarak, 2011’den itibaren de BM özel elçisi olarak 60 saha ziyareti yaptı.