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Yaramazlara biraz batar!

Tesla 120 bin 423 aracını daha geri çağırdı

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, çarpışma sırasında kapı kilitlerinin açılması riski nedeniyle ABD’de 120 bin 423 aracını geri çağırdı.

Fotoğraf: AA

Tesla geçen hafta da otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sistemindeki (autopilot) kontrol sorununu gidermek üzere 2,03 milyon aracını geri çağırmıştı.


ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasına göre otomobil üreticisi sorunu çözmek için ‘over-the-air’ (OTA) olarak adlandırılan kablo kullanılmasını gerektirmeyen bir yazılım güncellemesi yaptı.

Bu kapsamda, Tesla’nın 2021-2023 model 120 bin 423 Model S ve Model X aracı geri çağrıldı.

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