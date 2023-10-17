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Yaramazlara biraz batar!

Tesla 55 bin aracını geri çağıracak

Elektrikli araç üreticisi Tesla, 54 bin 676 aracını geri çağıracak.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’ın aktardığına göre ABD’li düzenleyici kurum Tesla’nın, 2021-2023 yıllarında üretilen 54 bin 676 Model X otomotivini ‘düşük fren hidroliğini tespit edememesi’ ve ‘uyarı ışığı göstermemesi’ nedeniyle geri çağıracağını açıkladı.


Düzenleyici kurum, Tesla’nın sorunu çözmek için ücretsiz bir kablosuz yazılım güncellemesi yayınladığını söyledi.

Belirtilene göre Tesla, 10 Ekim itibarıyla bu durumla ilgili herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm raporlamadı.

Ağustosta da ABD’li düzenleyici kurum, direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı bildirimleri üzerine 280 bin Tesla Model 3 ve Model Y aracına yönelik bir soruşturma başlatmıştı.

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