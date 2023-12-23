Milyonda bir görülüyor: Çift rahimli kadın bir gün arayla ikinci bebeği doğurdu

Çift rahimli Amerikalı bir kadın, 20 saat süren doğum sancısının ardından iki gün içinde iki defa doğum yaptı.

Fotoğraf: Alabama Üniversitesi

BBC Türkçe’nin haberine göre 32 yaşındaki Kelsey Hatcher, Birmingham’daki Alabama Üniversitesi (UAB) Hastanesi’nde salı günü ilk, çarşamba günü de ikinci kızını dünyaya getirdi.

Hatcher, ‘mucize bebeklerinin’ doğumunu sosyal medyada duyurdu. Bebekler, nadiren ayrı doğum günleri olan çift yumurta ikizleri olarak tanımlanıyor.

Hatcher 17 yaşındayken çift rahimli olduğu tespit edilmişti. UAB bunu kadınların binde 3’ünü etkileyen nadir bir doğumsal anomali olarak tanımladı.

Hatcher’ın daha önce üç sağlıklı hamileliği olmuştu. Ultrasonda iki rahminde de birer bebek olduğu ortaya çıktığında hissettiklerini “Nefesim kesildi. Buna inanamadık” diye anlattı.

Her iki rahimde de hamile kalma olasılığı ‘milyonda bir’ gibi daha da düşük bir oran.

Dünya çapında bildirilen vakalar da oldukça az. 2019’da Bangladeş’te bir doktor, bir kadının bir rahmindeki prematüre bir bebeği doğurduktan neredeyse bir ay sonra ikiz doğurduğunu açıklamıştı.