Akşam Postası / 23 Ağustos 2023

Uğur Şahin kanser ilacı için tarih verdi

Covid-19’a karşı aşı geliştiren BioNTech’in kurucularından Uğur Şahin, kanser için geliştirdikleri ilacın da üç sene sonra piyasaya sürülebileceğini söyledi.

Çanakkale’deki orman yangını rüzgarla yeniden alevlendi

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkisinde dün başlayan orman yangını devam ediyor.

7’nci dönem kamu toplu sözleşmesinde kısmi anlaşma

Kamu işveren heyetiyle Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025’teki zam oranında uzlaşamazken taraflar, 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı.

Tüketici güveni seçimden bu yana 23 puan düştü

Tüketici güven endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 15,1 azalarak 68 puana geriledi.

Ticaret Bakanlığı, Togg satış ilanlarını ‘mercek altına’ aldı

Ticaret Bakanlığı, Togg’a ilişkin ‘manipülatif’ ve ‘aldatıcı girişimler’ hakkında ‘hukuki müeyyidelerin kararlılıkla uygulanacağını ve caydırıcı tedbirler alınacağını’ bildirdi.

Bankacılık sektörü, KKM’yi mobilden sildi

Bankalar, Merkez Bankası’nın getirdiği sınırlamalardan sonra, mobil ve internetten kur korumalı mevduat (KKM) hesabı açılması uygulamalarını sonlandırdı.

Bu yılın en çok yükselen 10 halka arzı

2023’te rekor üstüne rekor kıran borsada halka arz edilen şirketlerde ‘talep patlaması’ meydana geldi. Şirketler kısa sürede çok yüksek değerlere ulaştı.

Rekabet Kurumu’ndan sahibinden.com’a 40,1 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği gerekçesiyle emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmeti Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ’ye (sahibinden.com) 40,1 milyon lira idari para cezası uyguladı ve firmaya bazı yükümlülükler getirdi.

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 31’e düştü

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 31’e düşerken, Alibey Barajı havzasında bulunan Güzelce Kemeri’nin çevresi tamamen kurudu.