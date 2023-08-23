7’nci dönem kamu toplu sözleşmesinde kısmi anlaşma

Kamu işveren heyetiyle Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025’teki zam oranında uzlaşamazken taraflar, 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı.

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Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7’nci dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan müzakere süreci sona erdi.

Müzakerelerin ardından, kamu işveren heyetiyle Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şunları dedi:

*Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı.

‘4688 sayılı yasa yeniden düzenlenecek’

*291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. En önemli çözüm merkezi, toplu sözleşme masası. Memur toplu sözleşmesiyle ilgili 4688 sayılı yasayı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının himayesinde düzenlemek için bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız.

‘3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak’

*3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan bu toplu sözleşmede masaya gelirken birçok maddeyle gelmiştik ve bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Hizmet kolu bazında çok önemli adımların atıldığını görüyoruz. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak, ülkemizin şartları nispetinde olumlu yaklaşılan maddeler oldu. Şüphesiz daha fazla kazanım üretmek için elimizden gelen gayreti yine göstermeye devam edeceğiz.