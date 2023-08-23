Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,18 değer kaybıyla günü 7.602,24 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 169,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 174 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 artarken, holding endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,97’le turizm, en çok kaybettiren yüzde 5,49 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürürken, yarın yurt içinde gözler Merkez Bankası’nın (MB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararında olacak.

MB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20’ye çekileceğini tahmin ediyor.