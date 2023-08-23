Uğur Şahin kanser ilacı için tarih verdi

Covid-19’a karşı aşı geliştiren BioNTech’in kurucularından Uğur Şahin, kanser için geliştirdikleri ilacın da üç sene sonra piyasaya sürülebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Der Spiegel

Şahin, eşi Prof. Dr. Özlem Türeci ile başta bağırsak kanseri olmak üzere çeşitli kanser türlerini hedefleyen tedaviler üzerinde uzun yıllardır çalışıyor.

Şahin ve Türeci geçen aylarda 2030 yılına kadar kanser alanında tedavi edici aşı üretebileceklerini de açıklamıştı.

VOA Türkçe’nin aktardığına göre Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan bilim insanı, ilacın ne zaman hastalara ulaşacağına dair şunları dedi:

“Akciğer, pankreas ve kalın bağırsak kanserlerine karşı geliştirdiğimiz ilaçların deneme süreçleri devam ediyor. Cesaret verici gelişmeler var. Önümüzdeki iki yılda yeni deneme süreçlerine geçeceğiz. Ardından gerekli mercilerden alacağımız onay sonrasında, 2026 yılından itibaren ilaçları hastalara sunabileceğiz.”

İlaçların vücudun kansere karşı kendi savunma reaksiyonunun güçlendirilmesini hedeflediğini söyleyen Prof. Şahin, Covid-19 pandemisi sonrasında çalışmalarının yüzde 80’inini kanserle mücadeleye ayırdığını da ekledi.