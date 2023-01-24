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Yaramazlara biraz batar!

BioNTech, kanser araştırmalarını Britanya’da yapacak

Şirketin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin bu kararının arkasında, Alman bürokrasisinden duydukları rahatsızlığın olduğu söyleniyor.

Fotoğraf: Tİmes

Berliner Zeitung’un Bild gazetesine dayanarak verdiği haberde, Türeci ve Şahin, Mainz merkezli dünyaca ünlü ilaç şirketi Biontech’i, kanser araştırmaları için Almanya’dan Britanya’ya taşıyor. Yasal düzenlemelerin şirketlerle işbirliği içinde çalıştığı Britanya’da ilaç geliştirme çalışmaları daha hızlı ilerliyor.


İkili taşınmayı uzun bir süredir planlanıyordu.

Özlem Türeci: Hız önemli

Özlem Türeci, “gelecekte çeşitli alanlarda çağdaş ve misyon odaklı koşulları oluşturmak çok önemli olacak” derken, araştırmanın hızlı biçimde uygulamaya konmasının önemine dikkat çekti.

Biontech, ABD’li Pfizer şirketiyle ortak ürettiği Covid-19 aşısıyla dünya çapında bilinirlik kazanmıştı.

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