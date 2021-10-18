Türeci ve Şahin: Kanser aşıları üç veya dört yıl içinde tamamlanacak

mRNA teknolojisi kullanarak Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech’in kurucularından Özlem Türeci ve Uğur Şahin, 3’üncü dozun enfeksiyonları önleyerek pandemiyi kontrol etmekte ciddi şekilde yararlı olabileceğini belirtti. Bilim insanları, kanser aşıları için sürecin üç veya dört yılda tamamlanabileceğini bildirdi.

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Covid-19 vaka oranları dünya çapında yeniden yükselirken, özellikle önlemleri gevşeten bölgelerde yeni mutasyonların ortaya çıkması konusunda endişe var. Resmi verilere göre Alfa varyantı 193, Beta 141, Gama 91 ülkede ve Delta varyantı 170 ülkede tespit edildi.

İlk olarak Kolombiya’da tespit edilen Mu varyantı da, dünyadaki sağlık birimleri tarafından yakından izlenmeye başladı. Böylesine bir ortamda pandeminin gidişatı ve 3’üncü doz aşılama tartışmaları tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Yunanistan’da ‘İmparatoriçe Theophano’ ödülünü kazanan Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Kathimerini gazetesinden Alexis Papachelas’ın salgının gidişatına dair sorularını yanıtladı. İki bilim insanının yanıtlarından satır başları şu şekilde:

*Şu an baskın mutasyon Delta varyantı. Deneylerde gördüğümüz üzere geliştirdiğimiz aşı bunu da nötralize ediyor. Antikorun zamanla azaldığını ve üçüncü bir doz aşının antikor seviyesini yükselteceğini bilmeliyiz. Delta varyantına karşı böylelikle tam koruma sağlanabilir. Bunun ne kadar süre devam edeceğini göreceğiz. İlk dozdan sonra antikor seviyeleri çok yüksek ve biz de bunun etkisinin gelecek bahara kadar devam etmesini umuyoruz. Daha sonra antikor seviyelerine bakıp yeni varyanları incelemek gerekiyor. Şu an, aşı olanların güvende olduğunu söyleyebiliriz.

*Aşının bir yıldan fazla koruma sağlayacağına inanıyoruz. Ancak 3’üncü doz olmadan enfeksiyonlar devam edecektir. Sadece 2’nci dozla bile ciddi enfeksiyon oranının çok düşük olduğunu biliyoruz. İkinci doz ciddi hastalıklara karşı korur, üçüncü doz ise enfeksiyon olmamasını sağlar. Üçüncü ek doz aşılamanın, enfeksiyonları önleyerek pandemiyi kontrol etmek için gerçekten yararlı olabileceğini düşünüyoruz.

‘Kanser aşıları için süreç üç veya dört yılda tamamlanabilir’

*Yakında kanserin aşılarla tedavi olabileceğine inanıyoruz. Kök hücreyle 20 yıldan fazla zamandır çalışıyoruz ve bu teknolojiyle ilgili verilere de sahibiz. Dört yıl önce bir araştırma yayınladık ve melanoma hastalarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Şimdi de yüzlerce hastayla deneme çalışmalarına başladık. Bu testlerin sonuçlarını ise gelecek yıl ya da 2023’te alacağız. Eğer bu sonuçlar pozitif çıkarsa, ilk kanser aşılarının onaylanması iki, üç veya dört yılda tamamlanabilir.

*Hastalar iyileştikten iki veya üç yıl içinde metastaz oluyor. Yani yeniden hastalanıyorlar. Bizim bu noktada yapmak istediğimiz şey kanser hastalarının tekrar hastalanmasını engellemek. İki-üç yıl sonra bunun sonucunu göreceğimiz konusunda kesinlikle iyimseriz.

Salgın ne zaman bitecek?

*Bir süre daha virüsle yaşayacağız. Bu bizim yeni normalimiz olacak ve buna alışacağız. Ancak bu pandeminin korkutucu kısmı ortadan kalkacak. Bir süre sonra grip gibi olacak. Fakat bu Dünya’nın karşılaştığı en son ölümcül pandemi olmayacak. Dolayısıyla hazır olmalıyız.