Ticaret Bakanlığı, Togg satış ilanlarını ‘mercek altına’ aldı

Ticaret Bakanlığı, Togg’a ilişkin ‘manipülatif’ ve ‘aldatıcı girişimler’ hakkında ‘hukuki müeyyidelerin kararlılıkla uygulanacağını ve caydırıcı tedbirler alınacağını’ bildirdi.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın açıklamasında son dönemde Togg’la ilgili bakanlığın otomotiv sektörüne yönelik aldığı karar ve tedbirlerle ‘kanunlara aykırı şekilde bazı ilanlar verildiğinin görüldüğü ve bu konuda şikayetler ulaştığı’ belirtildi.

Togg ile İlgili Satış İlanları Mercek Altında



(23.08.2023) pic.twitter.com/oxbIvq4kLM — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) August 23, 2023

Bakanlık, konuyla ilgili gerekli hukuki adımların atılacağını kaydetti.

Birinci el araç arzı ve tedarikinde çıkan problemler, ikinci el araçların fiyatının fırlamasına ve hatta birinci el araç fiyatlarını geçmeye başlamıştı. Tüketiciler, stokta bulunmayan birinci el araçları uzun uğraşlar sonucu satın almak yerine hemen erişebileceği ikinci ele yöneliyordu. Bu da ikinci el araç fiyatlarını yükseltiyordu. Bakanlıksa bu duruma ilişkin birtakım önlemler almıştı.

Benzer sorun Togg da geçerli.

Togg’da ön siparişler 16-27 Mart arasında alınmış, 29 Mart’ta da kura çekilmişti. Kura sonucunda 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Ayrıca, 20 bin kişi de yedek listede.

Togg’da ilk teslimatların 16 Nisan’da yapılması planlanıyordu. Bu daha sonra bu 24 Nisan’a ertelenmişti. Ama teslimatlar mayıs başına kadar yapılamadı.

Mayısta 1000 adet aracın teslim edileceği söyleniyordu. Ancak beklenen araçlar gelmemişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’sa geçen ayın sonunda yaptığı açıklamada binden fazla Togg’un yollarda olduğunu dile getirmişti.

Togg teslimatlarındaki yavaşlıktan dolayı ikinci el Togg’lar daha pahalı satılmaya başladı.