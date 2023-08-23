Rekabet Kurumu’ndan sahibinden.com’a 40,1 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği gerekçesiyle emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmeti Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ’ye (sahibinden.com) 40,1 milyon lira idari para cezası uyguladı ve firmaya bazı yükümlülükler getirdi.

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Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sahibinden hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturmada, pazarda ‘hakim durumda olduğu’ tespit edilen sahibinden.com’un, emlakçıların ve galericilerin birden fazla platform kullanmasını zorlaştırdığına, bu engellemenin ise rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğuna hükmedildi.

Kanun’un ilgili maddesinin ihlali niteliğindeki bu eylemleri nedeniyle sahibinden.com hakkında 40 milyon 150 bin 533 lira idari para cezası uygulandı.

Veriler diğer platformlara taşınabilecek

İdari para cezasının sahibinden.com’a birtakım yükümlülükler getirildi.

Kararla, sahibinden.com’un emlak ve vasıta kategorilerindeki kurumsal üyeleriyle imzaladığı sözleşmelerde, üyelerin ilanlarına ilişkin verilerini diğer platformlara taşımasını engelleyecek nitelikteki hükümleri kaldırması gerekecek.

Ayrıca sahibinden.com, ilan sahiplerinin emlak ve vasıta ilanlarına ilişkin verilerini rakip platformlara etkin şekilde taşıyabilmelerini ve bu ilanlara ilişkin verilerini güncel tutabilmelerini temin edecek altyapıyı, herhangi bir bedel talep etmeden sağlayacak.