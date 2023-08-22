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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 22 Ağustos 2023

Erdoğan’a göre ekonomik sorunların kaynağı ‘siyasi operasyon’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Emin olun ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli bir kısmı iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü” dedi.

DEVA’dan ‘başörtüsü’ açıklaması: AKP teklifi sadeleştirirse destek bulabilir

Altı aylık kamu ihale raporu: Cumhurbaşkanlığı harcaması 24 kat arttı

Kamu İhale Kurumu altı aylık kamu ihaleleri raporunu açıkladı. Rapora göre 2023’ün ilk altı ayında kamuda 49 bin 124 ihale yapıldı. Doğrudan teminle yapılan alımların tutarıysa 30 milyar lirayı aştı. Cumhurbaşkanlığı 2023’ün ilk altı ayında bir milyar liradan fazla ihale harcaması yaptı.


MHP’nin eski ilçe başkanı öldürüldü

MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı’nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

12 kişinin öldüğü kazada şoför kalp krizi geçirmiş

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 12 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı otobüs kazasının şoförü Adem Tatlısu’nun (63) kalp krizi geçirdiği belirlendi. 

Borsada yeni rekor: 7900 seviyesi aşıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.902,95 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsadaki şirketlerden hisse geri alımı

Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler

Getir, 2 bin 500 çalışanını işten çıkarıyor

Sipariş hizmet sağlayıcısı Getir, küresel iş gücünü azaltma kararı aldıklarını ve 2 bin 500 çalışanın işine son verileceğini duyurdu.

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Trendyol, Türk sporunun ve sporcusunun hep yanında

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk sporuna verdiği desteklere ara vermeden devam ediyor. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla 2023-2024 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olan Trendyol, yeni sezonda tüm kulüplere başarılar diliyor.

Akşam Postası / 22 Ağustos 2023

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