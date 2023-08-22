12 kişinin öldüğü kazada şoför kalp krizi geçirmiş

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 12 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı otobüs kazasının şoförü Adem Tatlısu’nun (63) kalp krizi geçirdiği belirlendi.

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Sivas’tan İstanbul’a seyreden Kamil Koç Turizm’e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü dün Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düşmüş, kazada 12 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.

AA’nın haberine göre yaşamını yitiren şoförün oğlu İsa Tatlısu, gazetecilere kazaya dair şunları dedi:

“Otobüs sahibine, kalp krizinden dolayı vefat ettiğini, araç kaza yapmadan vefat ettiğini söylemişler. Yıllardır otobüs kullanıyordu, emekliydi, tecrübeli bir şofördü. Şeker ve tansiyon rahatsızlığı vardı. Biz izlemedik ama otobüsün sahibi izlemiş. Kaza olmadan önce kalbini tutup kafasının düştüğünü, ondan sonra kazanın olduğunu söylüyor.”

DHA’nın haberine göre de ön otopside Tatlısu’nun kalp krizi geçirdiği belirlendi.