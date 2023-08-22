Yunanistan-Türkiye sınırında yanmış 18 ceset bulundu

Yunanistan’daki yangınlar devam ederken, Türkiye sınırına yakın bölgede göçmen olduğu tahmin edilen 18 kişinin yanmış cesetleri bulundu.

Fotoğraf: AA

Yunanistan’da çıkan orman yangınları devam ederken itfaiye ekipleri Türkiye sınırına yakın Dadia Ormanı’ndaki bir kulübede 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

DW Türkçe’nin haberine göre Yunan güvenlik birimleri, Türkiye sınırına yakın ve göçmenlerin Meriç üzerinden ülkeye girdikleri bölge olması sebebiyle, hayatını kaybedenlerin göçmen olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu bildirdi.

Bölgedeki Yunan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopoyiyos, kamu radyo televizyon kanalı ERT’ye yaptığı açıklamada “Bölgede hiç kimse bir yakınını kayıp olarak bildirilmediğinden ve aramadığından, ölenlerin düzensiz göçmenler olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Bugün sabah saatlerinde Dedeağaç’ta bir ormanda yine bir ceset bulunmuş, onun da dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmiş bir göçmene ait olduğunun tahmin edildiği duyurulmuştu. Pazartesi günü, yine aynı bölgede hayvanlarını kurtarmaya çalışan bir çobanın hayatını kaybettigi açıklandı. Böylece son yangınlarda Yunanistan’da can kaybı 20’ye yükselmiş oldu.

Yangınlar sürüyor

Ülkede büyüyen ve kontrol altına alınamayan yangınlar derin üzüntüye neden olurken beş büyük yangının da hala kontrol altına alınamadığı açıklandı. Bir itfaiye sözcüsü, liman kenti Dedeağaç’taki yangının alevlerle mücadeleye dair bilinen bütün teknikleri aştığını, bölgedeki amacın şu an yangını kontrol altına almaktan öte sadece insan hayatı kurtarmaya odaklı olduğunu kaydetti.

Başbakan Kriyakos Mitsotakis de düzenlenen basın toplantısında, hükümetin en birincil amacının insan hayatını kurtarmak olduğunun vurguladı. Mitsotakis, ancak daha sonra insanların sahip olduğu eşyaları ve iklimi korumanın geldiğini ifade ederek, söz konusu bölgelerden tahliyelerin başarılı olduğunu, son günlerde pek çok köyün ve yerleşim biriminin boşaltıldığını hatırlattı.