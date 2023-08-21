Yangın nedeniyle kapatılan İpsala Sınır Kapısı, yeniden açıldı

Yunanistan’daki yangınlar gerekçe gösterilerek geçişlere kapatılılan İpsala Sınır Kapısı, yeniden açıldı.

Henüz belirlenemeyen sebeple Dedeağaç’ta iki gün önce başlayan yangın nedeniyle Güney Meriç bölgesinde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 9 ev ve bir kilise tamamen yandı, çok sayıda bina hasar gördü.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Yunanistan’da devam eden yangınlar nedeniyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisinin alındığı belirtilmişti.

İpsala Sınır Kapısı’ndan çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kaydedilen açıklamada, “Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir” denmişti.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yeni açıklamada, geçişlere izin verildiği bildirildi.

İpsala’dan geçemeyenler Pazarkule’ye yönelmişti

İpsala Sınır Kapısı’nın kapatılması sonrası, Yunanistan’a geçmek isteyenler Pazarkule Sınır Kapısı’na yönelmişti. Yunanistan’a geçmek isteyenler Pazarkule’de yoğunluk oluşturmuştu.