Yunanistan’da ‘yüksek risk’ uyarısı: Bir günde 46 orman yangını

Yunanistan’da sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle son 24 saatte 46 orman yangını çıktığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

Yunan İtfaiye Teşkilatı‘nın açıklamasında, gelecek günlerde ülkenin birçok bölgesi için ‘yüksek orman yangını riski’ uyarısı verildi.

Son 24 saatte Yunanistan’ın çeşitli bölgelerinde 46 orman yangının çıktığı kaydedilen açıklamada, bunların birçoğunun büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bugün başkent Atina’nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi’nde meteorolojik koşulların orman yangını riskini artırdığına işaret edildi.

Ülkedeki sıcak hava dalgasının 20 Temmuz’da zirveye çıkması bekleniyor.

Türkiye’de de dün 19 yangın çıkmış, bunlardan 16’sı söndürülmüştü. Hatay, Mersin ve Çanakkale’deki yangınlara müdahale bugün de devam ediyor.