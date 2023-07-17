Üç kentte orman yangınları devam ediyor

Hatay, Mersin ve Çanakkale’de dün başlayan orman yangınları devam ediyor.

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Hatay‘ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi’nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Armutçuk mevkisinde iki kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangında yedi ev ve dört araç zarar görmüştü. Yangına sebep olduğu iddia edilen iki kişi gözaltına alınmıştı.

Mersin

Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kavakoluğu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Gece görüşlü helikopterlerin de görev aldığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle bölgedeki beş ev yanmış, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Çanakkale

Çanakkale Kızılkeçili köyü yakınlarında dün iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek Yukarı Okçular ve Kemel köylerine sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yedi helikopter, dört uçak, 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, dört dozer, dört trayler ve komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor.

Bölgeye, Balıkesir ve Bursa’dan takviye arazöz ve itfaiye araçları geldi.

Yangına müdahale sürüyor.