MHP’nin eski ilçe başkanı öldürüldü

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk sporuna verdiği desteklere ara vermeden devam ediyor. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla 2023-2024 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olan Trendyol, yeni sezonda tüm kulüplere başarılar diliyor.