MHP’nin eski ilçe başkanı öldürüldü

MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı’nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Köksal Kaçmaz ile Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi’ndeki iş yerinin önüne, otomobillerini park etmek isteyenler arasında tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Köksal Kaçmaz ve yanındaki Y.K’ye silahla ateş eden zanlılar kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaçmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Y.K. ise hastaneye kaldırıldı.
Olayda bir kişinin daha yaralandığı öğrenildi.
Polis, caddeye güvenlik şeridi çekerek iş yeri önünde ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.