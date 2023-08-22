Diken

Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig’den dokuz kulüp disipline gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Fotoğraf: AA

TFF’den yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.


Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı’nın da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK’ye sevk edildiği aktarıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Gaziantep, Samsunspor, Fatih Karagümrük, Antalyaspor ve Konyaspor’un çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği bildirildi.

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya’nın talimatlara aykırı hareketi ve belgelerin haksız kullanımı nedenleriyle tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildiği kaydedildi.

SON HABERLER

Trendyol, Türk sporunun ve sporcusunun hep yanında

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk sporuna verdiği desteklere ara vermeden devam ediyor. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla 2023-2024 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olan Trendyol, yeni sezonda tüm kulüplere başarılar diliyor.

Akşam Postası / 22 Ağustos 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.