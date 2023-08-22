Altı aylık kamu ihale raporu: Cumhurbaşkanlığı harcaması 24 kat arttı

Kamu İhale Kurumu altı aylık kamu ihaleleri raporunu açıkladı. Rapora göre 2023’ün ilk altı ayında kamuda 49 bin 124 ihale yapıldı. Doğrudan teminle yapılan alımların tutarıysa 30 milyar lirayı aştı. Cumhurbaşkanlığı 2023’ün ilk altı ayında bir milyar liradan fazla ihale harcaması yaptı.

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Kamu İhale Kurumu’nun altı ayda bir yayınladığı kamu ihale raporuna göre, 2023’ün ilk altı ayında 49 bin 124 ihale yapıldı. Bu ihalelerden 25 bin 446’sı mal alımı, 10 bin 436’sı yapım işi, 13 bin 168’i hizmet alımı ve 74’ü de danışmanlık alımı oldu. İhale tarihinden sonra iptal edilen ihale sayısıysa 10 bin 313 oldu.

4734 Sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelere ait sözleşme bedeli toplamı 802 milyar 676 milyon 938 bin lira oldu. Bu tutarın 100 milyar 866 milyon 444 bin lirası mal alımına, 617 milyar 531 milyon 138 bin lirası yapım işlerine, 83 milyar 549 milyon 27 bin lirası hizmet alımına ve 730 milyon 329 bin lirası danışmanlık alımlarına harcandı. İstisna kapsamında yapılan ihalelere ait sözleşme bedeli toplamı 59 milyar 960 milyon 902 bin lira oldu. İstisna kapsamındaki alımlarda aslan payı 44 milyar 885 milyon 698 bin lirayla mal alımlarına gitti.

2023’ün ilk altı ayındaki doğrudan temin tutarı 30 milyar 62 milyon 998 bin lira oldu. Buradaki en büyük harcama kalemi 19 milyar 779 milyon 299 bin lirayla mal alımları için harcandı.

Yılın ilk altı ayındaki kamu alımlarının toplam tutarı 892 milyar 700 milyon 838 bin lira oldu.

İhalelerin kamu kurumlarına göre dağılımında cumhurbaşkanlığına 1 milyar 80 milyon 633 bin lira harcandı. 2022’nin ilk altı ayında cumhurbaşkanlığı 45 milyon liralık ihale yapmışken bu harcama 2023’ün ilk altı ayında 1 milyar lirayı geçti. Harcamanın 962 milyon lirası istisna kapsamında yapıldı.

Harcamaya tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Bu, enflasyondan kaynaklandıysa sarayına yaptığın gider artışı oranında emekliye, işçiye, memura da zam yap” ifadelerini kullandı.

Emekli ve memur maaşlarını hatırlatan Başarır, “Eğer ek giderler diyorsan, ülke bu haldeyken, öğrenciler yurt bulamıyorken, emekli, memur ve işçi ev kirası ödeyemezken bu harcama neyin nesi” sorusunu yöneltti.

Başarır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

*2023’ün ilk 6 ayında 39 bin 811 ihale yapılmış. Bu ihalelerin devlete maliyeti 892 milyar TL olmuş. Peki geçen sene 2022’nin ilk 6 ayında ne kadar yapılmış? 230 milyar TL’lik ihale yapılmış yani arada dört kat fark var. Şimdi ihaleler nasıl yapılmış ona bakalım. Yine ihalelerin yüzde 50’si bitmeyen bir hastalık olan ve istisnai yöntem olan 21/b ile yapılmış. Neden açık ihale değil? Neden bu ihalelere herkes giremiyor?

*Saray 2022 yılında toplam 241 ihale yapmış ve 45 milyon TL ödemişti ama 2023 yılında beyefendi ve arkadaşları 306 ihale yapmış ve toplam 1 milyar 80 milyon TL ödemiş. Yani sarayın ballı ihaleleri için 20 katından fazla bir ödeme var geçen seneye göre. Bu açıklanmalıdır. Eğer ki enflasyon diyorsan sarayına yapmış olduğun gider artışı oranında emekliye, işçiye, memura da zam yapacaksın. Eğer ek giderler diyorsan ülke bu haldeyken öğrenciler yurt bulamıyorken, emekli, memur ve işçi ev kirası ödeyemeyip sokaktayken sen neden bu kadar artış yaptın açıklayacaksın. Gerçekten ülkenin geldiği nokta çok vahim. Ülke bu insanlar tarafından yönetiliyor. Bizim paramız sarayın ya da adrese teslim ihalelerin bir anlamda kurbanı oluyor.