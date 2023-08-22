DEVA’dan ‘başörtüsü’ açıklaması: AKP teklifi sadeleştirirse destek bulabilir

ALTAN SANCAR

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, AKP’nin yeni dönemde yeniden gündeme getirmeye hazırlandığı ‘başörtüsü’ teklifi için “AK Parti teklifi sadeleştirip, doğru bir yerden kurgularsa buna destek bulabilir” ifadelerini kullandı. Ekmen, teklifin referanduma gitmesi halinde ‘gereksiz karşıtlaşma’ yaşanacağını söyledi.

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Genel seçimler öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü konusunda partisinin kanun teklifi vereceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa bu konunun anayasa değişikliğiyle çözülmesi için teklif vereceklerini duyurmuştu. İçerisinde başörtüsü konusuyla birlikte aileye dair maddelerin de yer aldığı iki maddelik teklif Meclis Anayasa Komisyonu’ndan geçmiş ancak Genel Kurul gündemine gelmemişti.

Meclis’in açılmasıyla teklifin yeniden gündeme getirileceğini söyleyen AKP’liler, muhalefeti değişikliğe destek vermeye davet etmişti. Son günlerde yeniden başlayan destek tartışmalarına ilişkin Diken’e konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, AKP’nin teklifinin anayasa yazımı açısından ‘hatalı’ ve uzun olduğunu belirtti.

Ekmen, Meclis’in kapanmasıyla teklifin ‘kadük’ duruma geldiğini belirterek yeniden bir metnin gündeme getirilmesini beklediklerini vurguladı. AKP’nin ‘sadeleştirilmiş’ bir metinle gelmesi halinde muhalefetten destek bulabileceğini dile getiren Ekmen şunları söyledi:

*Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Sayın (Abdulkadir) Selvi’nin yazdığı haber tamamen bir varsayım. Şu ana kadar partiler arasında anayasa değişikliğine ilişkin bir görüşme yapılmış değil. Ancak bir öneri gelirse ne olabilir bunu değerlendirmek gerekir.

‘Metin yeniden ele alınmalı’

*Biliyorsunuz ki Meclis kapandıktan sonra bir önceki dönemde getirilen öneriler ‘kadük’ duruma geliyor. Bu nedenle metnin yeniden yazılması ve ele alınması gerekiyor. Bu sebeple, doğru biçimde kurgulanmış ve başörtüsü konusunda tüm tartışmaları bitirecek bir teklife muhalefetin destek vermemesi zor olur. Kaldı ki bu konuyu ilk gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ydu ve böylesi doğru kurgulanmış bir teklife kendilerinin de destek vereceği düşünülebilir.

‘Önce metni görmek gerekiyor’

*Biz bu konuyu ortada bir metin olmadığı için, yetkili kurullarımızda ele almadık. Önce metni görmek gerekiyor. Bir önceki dönem getirilen metin anayasa yazımı açısından eksiklikler içeriyordu. Anayasa dediğimiz metinler, kısa ve öz şekilde kaleme alınır. Lakin getirilen metin iki paragraflık uzun bir metindi. Böylesi bir anayasa yazım tarzı hukuk alanında çalışanlar tarafından hatalı bulunacaktır. AK Parti teklifi sadeleştirip, doğru bir yerden kurgularsa buna destek bulabilir.

*Yine bir önceki metinde getirilen aileye ilişkin düzenleme de zaten bizim kanunlarımızda olan bir durumdu. Bunun anayasaya eklenmesinin bir anlamı yok. Lakin yine bir metin getirilir ve burada sadece ailenin önemine dair düzenleme yapılırsa orada da benzer bir durum olabilir.

‘Teklifin referandumda ele alınması sorunlu’

*En önemlisiyse bu teklifin gelmesi halinde referandumla karşı karşıya kalmamaktır. Böylesi bir teklifin referandumda ele alınması hem insan hakları açısından sorunlu hem de toplumumuz açısından sakıncalıdır. Gereksiz bir karşıtlaşmaya yol açılmasına mahal verilmeyecek bir teklif getirilebilir. Böylece de muhalefetin tüm partilerinin onayını alarak bu konu gündemden çıkarılır. Tabii ki her şartta önce metni görmek gerekiyor.