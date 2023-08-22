En yaygın 11 kabus konusu

Analitik psikolojinin kurucusu İsviçreli psikiyatr Carl Gustav Jung’a göre “Rüya bilinçdışı içeriğin sembolik temsili.” Ancak kabuslar, temelinde rüya olsa da, rüyayı görenin uyanmasına neden olacak -hatta uyanmayı isteyecek- kadar yoğun duygular içeriyor.

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Psikolog ve bilişsel davranışçı terapi konusunda uzman olan Seth J. Gillihan, www.psychologytoday.com adresinde en yaygın 11 kabus konusunu derledi.

On bin rüya kaydı incelendi

Robert G. ve Zadra A.’nın 2014 tarihli büyük çalışmasında, 331 katılımcı 2 ila 5 hafta boyunca hatırladıkları her rüyayı yazdı. Sonuçta yaklaşık on bin rüya kaydı elde edildi. Bu araştırma sonucunda en yaygın kabus temaları ortaya çıktı. (Yüzdelerin toplamı 100’den fazla. Çünkü kabusların kabaca yarısı iki temayı içeriyordu. Bu kabuslar ‘idiyopatik’ti, yani travma gibi bilinen bir tetikleyicileri yoktu.)

x Fiziksel Saldırganlık (yüzde 48,6) Kabusların neredeyse yarısı, başka bir kişi tarafından tehdit edilen veya gerçek bir fiziksel saldırıyla ilgiliydi – açık ara en yaygın kabus teması. – Örnekler, kaçırılmayı veya saldırıya uğramayı içerir.

x Kişilerarası Çatışma (yüzde 21,0) İkinci en yaygın tema, başka bir kişiyle, ancak açık şiddet içermeyen olumsuz deneyimleri de içeriyordu. Örneğin, yoğun bir tartışma veya hakarete uğrama veya aşağılanma.

x Başarısızlık veya Çaresizlik (yüzde 16,2) Bu temaya sahip kabuslar, bir hedefe ulaşmanın bir şekilde engellenmesini içerir. Örneğin, üstesinden gelemeyeceğiniz korkunç bir hata yapabilir veya konuşma yeteneğinizi kaybedebilirsiniz.

x Takip Edilmek (yüzde 11,1) Tehdit edici bir güçten kaçmak, klasik bir kabus temasıdır. Takipçi (tuhaf bir şekilde hızlı olabilir) yaklaşır ve kaçış imkansız göründüğü için korku artar.

x Kötü Varlık (yüzde 11,1) Hayalet veya canavar gibi kötü bir gücün varlığı. Bu kabuslar, görünürde bir yaratığın olmadığı hissedilen bir varlıkla veya şeytani bir varlık tarafından ele geçirilmeyle ilgili de olabilir.

x Sağlıkla İlgili Endişeler ve Ölüm (yüzde 9,1) Siz veya sevdiğiniz biri korkunç bir şekilde hasta veya yaralısınız veya bir kabusta ölüyorsunuz. Sağlıkla ilgili klasik bir kabus da, dişlerinizin kırılması veya düşmesidir.

x Kazalar (yüzde 8,7) Bu kabus türü, bir araba kazası, uçurumdan düşme veya tehlikeye veya zarara yol açan herhangi bir kasıtsız eylemi içerebilir. Çoğu insan düşen bir kabusun ortasında irkilerek uyanmıştır.

x Endişe (yüzde 8,7) Bazen tehdidin ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz, ancak artan bir huzursuzluk hissine sahipsiniz. Örneğin, birdenbire çok kötü bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğunu fark ettiğiniz, ancak işaret edebileceğiniz, korkulan belirli bir sonuç olmadığı bir kabustan uyanmak gibi.

x Böcekler/haşarat (yüzde 6,7) Sıçanlar, sinekler, örümcekler veya yılanlar gibi gerçek hayatta iğrenç veya pis bulduğunuz hayvanlar, korkunç rüyalarınızda görünebilir. Bazen korku, kurtçuklarla dolu bir çöp tenekesi gibi bir istiladan kaynaklanırken, diğer zamanlarda ısırılmayı veya sokulmayı hayal edebilirsiniz.

x Afet/Felaket (yüzde 5,5).x Gelgit dalgaları veya kasırgalar gibi daha büyük felaketlerle birlikte bir yangın veya sel bu kategoriye girer.

x Çevresel Anormallik (yüzde 4,7). Son olarak, bazı kabuslar, rüyayı görenin etrafında gerçek hayatta olamayacak olan mantıksız olaylarla ilgilidir. Örneğin, yatak odanızdaki şifonyerin aniden iki katına çıktığını hayal edebilirsiniz. Bu anormalliklerin tuhaflığı, terör duygusuna katkıda bulunur.

Gerçek hayat için prova olabilir

Bu tür kabusların hiçbiri hoş olmasa da, çalışmanın yazarları olası bir teselli sunuyor: Kabuslar sizi gerçek hayattaki tehditlerle başa çıkmaya hazırlamak için işlev görebilir. Güvenli (ürkütücü olsa da) rüya ortamında tehditlerle yüzleşerek, zihniniz gerçekten ortaya çıkan sorunlar için prova yapmanıza yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bu açıklamanın tüm kabusları açıklaması olası değildir. Örneğin, neden kendiliğinden büyüyen yatak odası mobilyalarına tepki vermeye ihtiyacınız olsun ki?

Kabus içeriğiyle gerçek hayattaki tehditler arasındaki olası bağlantıları anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var gibi görünse de, Jung’un ‘Rüyalar’ kitabındaki şu cümle belki bir ipucu olabilir: “Eğer bir rüya bana ne tarz bir hata yaptığımı gösterirse, bana davranışımı düzeltme fırsatı da verir ki, bu da avantajdır.”