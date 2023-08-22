Borsadaki şirketlerden hisse geri alımı

Ekonomi yönetiminin belli olmasından sonra pozitif seyreden Borsa İstanbul’da dün bir şirket hisse geri alımı yaparken bir şirket geri alım programını doldurdu.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı.

Şirketlerse hisse geri alımı yapmaya devam ediyor.

Investing’in aktardığına göre dün MLP Sağlık, toplam 20 bin TL nominal değerli hisse aldı.

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’yse sürenin dolması nedeniyle pay geri alım programını sonlandırdı. Geri alınan payların toplam nominal değeri 3 milyon 590 bin TL. Bu payların sermayeye oranı yüzde 2,519.