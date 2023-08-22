RTÜK’ten VOA Türkçe’ye yeni erişim engeli uyarısı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Amerika’nın Sesi (VOA) Türkçe’nin üç gün içinde isteğe bağlı yayın hizmeti lisansı başvurusunda bulunmaması ve üç aylık yayın lisans bedelini ödememesi halinde erişim engellemesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuracağını açıkladı.

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‘İnternet yayın lisansı’ almadıkları gerekçesiyle VOA ve DW Türkçe geçen sene RTÜK talebi sonrası mahkeme kararıyla erişime engellenmişti.

VOA’da yer alan habere göre RTÜK’ten yapılan duyuruda 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanunu’nun 33’üncü Maddesi’nin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı da ihtar edildi.

Üst kurulun atıfta bulunduğu yasanın ilgili maddesi ‘yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürünün, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezasıyla’ cezalandırılmasına hükmediyor.