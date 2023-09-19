Akşam Postası / 19 Eylül 2023

Sinan Ateş dosyası başladığı savcıya döndü

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması, üç savcının görevden alınmasının ardından dosyayı ilk yürüten savcı Ayhan Ay’a verildi.

RTÜK başkanının ‘kamu görevlileri etik ilkeleri’ni ihlal ettiğine hükmedildi

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in RTÜK’le iş ilişkisi bulunan TÜRKSAT’ta bir süre yönetim kurulu üyeliği yapmasının ‘çıkar çatışmasından kaçınma’ ilkesine aykırı olduğuna karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara sansür: Mahkemeden Diken’e kaldırma kararı

Şırnak Sulh Ceza Hakimliği, Diken’in de ’13 hakim ve savcıya ‘FETÖ iltisakı’ gerekçesiyle ihraç’ başlığıyla yayımladığı haber için kaldırtma kararı verdi.

İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 25’in altında

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yüzde 25’in altına düştü.

Azerbaycan, Karabağ’da operasyon başlattı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da ‘anayasal yapıyı yeniden tesis etmek’ gerekçesiyle ‘anti-terör operasyonu’ başlatıldığını bildirdi.

Elon Musk, Twitter’ın ücretli olabileceğini söyledi

Sosyal medya platformu Twitter’ın (X) sahibi Elon Musk, Twitter’ın ücretli olabileceğini söyledi.

HSBC yıl sonu faiz beklentisini güncelledi

Britanya merkezli banka HSBC, Türkiye’deki yıl sonu faiz beklentisini yüzde 32,5’e yükseltti.

YÖK’ten vakıf üniversitelerine ‘ders ücreti’ uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarında normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden eğitim öğretim ücretinin yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına alınacağını bildirdi.

Borsa, bir ay önceki seviyesinde

Bir süredir düşüşte olan borsa, bir ay önceki seviyesine geriledi.

Anadolu’nun ahşap destekli camileri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

Orta Asya’dan Horasan bölgesine, Türklerin mimari üslubunu bugüne taşıyan farklı illerdeki ahşap direkli ve kirişli camiler UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.