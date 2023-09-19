Akşam Postası / 19 Eylül 2023

Sinan Ateş dosyası başladığı savcıya döndü
Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması, üç savcının görevden alınmasının ardından dosyayı ilk yürüten savcı Ayhan Ay’a verildi.
RTÜK başkanının ‘kamu görevlileri etik ilkeleri’ni ihlal ettiğine hükmedildi
Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in RTÜK’le iş ilişkisi bulunan TÜRKSAT’ta bir süre yönetim kurulu üyeliği yapmasının ‘çıkar çatışmasından kaçınma’ ilkesine aykırı olduğuna karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara sansür: Mahkemeden Diken’e kaldırma kararı
Şırnak Sulh Ceza Hakimliği, Diken’in de ’13 hakim ve savcıya ‘FETÖ iltisakı’ gerekçesiyle ihraç’ başlığıyla yayımladığı haber için kaldırtma kararı verdi.
İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 25’in altında
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yüzde 25’in altına düştü.
Azerbaycan, Karabağ’da operasyon başlattı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da ‘anayasal yapıyı yeniden tesis etmek’ gerekçesiyle ‘anti-terör operasyonu’ başlatıldığını bildirdi.
Elon Musk, Twitter’ın ücretli olabileceğini söyledi
Sosyal medya platformu Twitter’ın (X) sahibi Elon Musk, Twitter’ın ücretli olabileceğini söyledi.
HSBC yıl sonu faiz beklentisini güncelledi
Britanya merkezli banka HSBC, Türkiye’deki yıl sonu faiz beklentisini yüzde 32,5’e yükseltti.
YÖK’ten vakıf üniversitelerine ‘ders ücreti’ uyarısı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarında normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden eğitim öğretim ücretinin yıllık değil sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına alınacağını bildirdi.
Borsa, bir ay önceki seviyesinde
Bir süredir düşüşte olan borsa, bir ay önceki seviyesine geriledi.
Anadolu’nun ahşap destekli camileri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde
Orta Asya’dan Horasan bölgesine, Türklerin mimari üslubunu bugüne taşıyan farklı illerdeki ahşap direkli ve kirişli camiler UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.