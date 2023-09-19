RTÜK başkanının ‘kamu görevlileri etik ilkeleri’ni ihlal ettiğine hükmedildi

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in RTÜK’le iş ilişkisi bulunan TÜRKSAT’ta bir süre yönetim kurulu üyeliği yapmasının ‘çıkar çatışmasından kaçınma’ ilkesine aykırı olduğuna karar verdi.

Ebubekir Şahin. (AA)

ANKA’dan Tamer Arda Erşin’in aktardığına göre Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, RTÜK üyesi olduğu 2019 yılında Ebubekir Şahin’in RTÜK’ün yanı sıra TÜRKSAT’ta görev almasının ‘yasaya ve etik ilkelere aykırı olduğunu’ savunmuş, yargıya ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na başvurmuştu.

Kurul, Şahin’in durumunun ‘etik ilkelere uygun olduğuna’ karar verince Bildirici, bu kararın iptali için konuyu yargıya götürmüştü. Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi de ‘etik ihlal’ olduğu sonucuna vararak Şahin’in aleyhine iptal kararı vermişti.

Bu gelişmenin ardından Bildirici’nin şikayetini yeniden görüşen kurul, ilk kararını iptal etti. Kurulun, yeni kararı 13 Temmuz 2023’te oybirliğiyle aldı.

‘Üyeliğinin düşmesi lazım’

Kararı değerlendiren Faruk Bildirici, hukuka ve kamu görevlileri etik ilkelerine aykırı davrandığı kesinleşen Ebubekir Şahin’in RTÜK’ten istifa etmesi ya da üyeliğinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Bildirici’nin RTÜK üyeliğine 31 Ekim 2019 tarihinde son verilmesinin ardından Ebubekir Şahin de tepkilere dayanamayarak 5 Kasım 2019’da TÜRKSAT yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Ayrıca Bildirici hem RTÜK üyeliğinden atılması hem de Şahin’in TÜRKSAT yönetim kurulu üyeliğini yargıya götürmüştü.

Şahin’le ilgili dava idare mahkemede, Bildirici’nin üyeliği hakkındaki dava da Danıştay’da devam ediyor.