RTÜK, işten çıkarmalar nedeniyle Sputnik hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sputnik Türkiye bürolarından gazetecilerin işten çıkarılmasıyla ilgili şikayet dosyasını incelemeye aldı. RTÜK hukuk müşavirliği tarafından konuya ilişkin rapor hazırlandığı ve Üst Kurul’un gündemine sunulacağı öğrenildi.

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Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Sputnik Türkiye yönetimi ile sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. Kararın ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkarmıştı. Grev, 27’nci gününde devam ediyor.

ANKA’dan Mahir Bağış’ın aktardığına göre bu süreçte Sputnik’teki işten çıkarmalara ilişkin RTÜK’e birçok şikayet başvurusu geldi. Söz konusu şikayetlerde Anayasa, ILO Sözleşmeleri, başta 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerini ihlal edildiği belirtildi.

ANKA’nın edindiği bilgiye göre işten çıkarmalar Üst Kurul’da, ‘sendikal faaliyet nedeniyle açık şekilde bir gözdağı’ olarak değerlendiriliyor.

Hukuk müşavirliğinin incelediği şikayet başvurularının raporlaştırılmasının ardından bu ay içerisinde RTÜK gündemine alınması bekleniyor.